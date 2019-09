Tuerie en Afrique du Sud: « Aucun Sénégalais tué dans les violences homophobes » (Ministère)

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Septembre 2019 à 09:32 | | 0 commentaire(s)|

Le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des Affaires étrangères a rassuré le peuple sur la situation des Sénégalais vivant à Johannesburg. Il précise qu’il n’y a pas à ce jour de victimes sénégalaises dans ces violences extrêmes.



« Le secrétaire D'État auprès du ministre des Affaires étrangères, Moise Sarr, vient de m'appeler suite à mon post de ce matin sur la situation des Sénégalais sur place. A ce stade, il n'y a aucun Sénégalais, tué à Johannesburg.



L'Ambassadeur a même tenu une réunion avec ses homologues des pays de la sous-région comme le Mali et la Guinée. L'Ambassadeur du Sénégal en Afrique du Sud a saisi les ressortissants sénégalais, pour leur demander de rester chez eux et d'être prudents », rassure-t-on.

