Tunisie : Arab Tunisian Lease annonce un résultat net de 11,333 millions de dinars en 2021

Cette annonce intervient à l’issue de la réunion du 15 mars 2022 du Conseil d’Administration de la société qui a passé en revue l’activité de la société au cours de l’exercice 2021 et arrêté les Etats Financiers individuels et consolidés relatifs à l’exercice 2021 qui ont été soumis aux Commissaires aux Comptes.



Les états financiers individuels font apparaitre un résultat net en hausse de 107,33% par rapport à son niveau du 31 décembre 2020 où il s’élevait à 5,466 millions de dinars.



Quant aux états financiers consolidés, ils font apparaitre un résultat net au 31 décembre 2021 de 11,132 millions de dinars contre 5,279 millions de dinars au 31 décembre 2020, soit une progression de 111%.



Le Conseil d’Administration de ATL a décidé de convoquer une Assemblée Générale Ordinaire pour le jeudi 07 avril 2022 et de proposer un dividende de 0,190 dinar par action sous réserve de l’accord de la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

