Tunisie : L’activité touristique progresse de 7,2% durant les neuf premiers mois de 2024.

La BCT estime toutefois que cette progression l’a été à un rythme moins rapide qu’une année auparavant où les flux de touristes étrangers ont progressé de 74,1%. Ces flux de touristes ont atteint 6,6 millions de visiteurs contre 6,2 millions en 2023. <<La décélération a touché les touristes européens (+15,6% contre +45,4%) cumulant 2,4 millions de visiteurs à l’instar des Français (838,3 mille visiteurs contre 801,4 mille) et des Allemands (247,4 mille touristes contre 235,3 mille)>>, avance la BCT.



De leur côté, les touristes maghrébins ont affiché une quasi-stabilisation, soit 4 millions de touristes contre 3,9 millions, à fin septembre 2023, en raison du repli des flux des libyens (1,5 million de visiteurs contre 1,7 millions). Aussi, les nuitées touristiques globales ont connu, durant la même période, un accroissement de 3,6% (contre +33,4% une année auparavant) portant sur 21,6 millions d’unités.



Selon la BCT, le ralentissement a touché, principalement, les nuitées des Européens (+13,8% contre +64,2%), alors que celles des Maghrébins ont accusé un repli (-4,2% contre +10,4%). Également, les recettes touristiques ont augmenté de +7% contre +27,6% à fin septembre 2023, atteignant 5.597,3 millions de dinars, enregistrant ainsi un ralentissement qui traduit un effet de base. <<Sans effet de change, souligné la BCT, cette hausse s’est établie à 6,4% contre 24,4% un an plus tôt.>>



Oumar Nourou

Source : https://www.lejecos.com/Tunisie-L-activite-tourist...