Tunisie : La Société EURO-CYCLES S.A annonce un résultat net en hausse de 64% en 2021

Rédigé par leral.net le Lundi 14 Mars 2022 à 10:44 | | 0 commentaire(s)|

Les états financiers provisoires de la société arrêtés et validés par le Conseil d’Administration ont fait ressortir un résultat net de 26 891 811 dinars contre 16 332 120 dinars à la clôture de l’exercice 2020.



De son côté, le chiffre d’affaires est en progression de 23% par rapport à l’année 2020.



Le conseil a décidé de proposer la distribution d’un dividende de 1,670 dinar par action et de convoquer les actionnaires de la Société pour une réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire pour le vendredi 22 avril 2022 avec, entre autres sujets à l’ ordre du jour la lecture et l’approbation du rapport d’activité de l’exercice 2021, la lecture des rapports (général et spécial) du commissaire aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés de l’exercice 2021, l’approbation des états financiers individuels et consolidés arrêtés à la clôture de l’exercice 2021 ou encore la proposition de distribution des bénéfices de l’exercice 2021.



Le conseil a également décidé de convoquer une réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire pour le vendredi 22 avril 2022 avec comme ordre du jour l’augmentation du capital par incorporation des réserves (par l’attribution d’une action nouvelle gratuite pour dix anciennes).





Oumar Nourou





Source : Au terme d’une réunion en date du 10 mars 2022, le conseil d’administration de la Société tunisienne EURO-CYCLES S.A qui opère dans la fabrication, le montage et la commercialisation de vélos, a annoncé une hausse de 64% du bénéfice de cette entreprise en 2021.Source : https://www.lejecos.com/Tunisie-La-Societe-EURO-CY...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook