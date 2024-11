Tunisie : La Société Moderne de Céramique annonce une baisse de 34% de son chiffre d'affaires au 3eme trimestre 2024.

Selon les indicateurs d’activité de la société, le chiffre d’affaires est passé de 64millions de dinars (MD) au 30 septembre 2023 à 42 MD un an plus tard. Selon la direction de l’entreprise, cette diminution résulte principalement <<de perturbations liées au gel des comptes de l'entreprise, affectant tant l'approvisionnement que la production.>>



Selon elle, la demande pour les produits de SOMOCER a diminué, conséquence d'une conjoncture économique difficile en Tunisie, marquée par un secteur de la promotion en berne, des investissements touristiques retardés et un ralentissement des rénovations résidentielles, dû à un pouvoir d'achat affaibli et à des taux de crédit très élevés.



Pour ce qui est de la production, elle a enregistré une baisse de 54% à 33,177 MD contre 71,793 MD au 30 septembre 2023.



Quant aux investissements réalisés par la société durant la période sous revue, ils s’élèvent à 1,791MD 4,346 MD au troisième trimestre 2023, soit une baisse de 59%.



Les engagements bancaires au 30 septembre 2024 ont enregistré une progression de 4%, s’établissant à 77MD contre 74 MD au 30 septembre 2023. De l’avis des responsables de la société, les dettes à long et moyen terme représentent 27,10% du total engagement bilan au 30 septembre 2024.

Oumar Nourou