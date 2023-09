Tunisie : La Société Tunisienne de Réassurance annonce une baisse de 2,518 millions de dinars de son résultat net au premier semestre 2023.

Les états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2023 mettent en exergue un résultat net de 10,816 millions de dinars (MD) contre 13,334 MD au 30 juin 2022.



Au niveau du résultat technique Non Vie, on note une réalisation positive de 6,842 MD contre 8,327 MD au premier semestre 2022, soit une baisse de 18%. Quant au résultat technique Vie, la réalisation est de - 661 049 dinars contre -266 196 dinars au 30 juin 2022.



Les produits des placements de la compagnie se sont accrus de 13%, s’établissant à 15 MD contre 13 MD au premier semestre 2022. Les charges de placements se sont élevés à 1,596 MD contre 1,007 MD à fin juin 2022.



Quant aux autres produits non techniques de Tunis RE, ils sont passés de 12 MD au premier semestre 2022 à 14 MD un an plus tard.

En ce qui les concerne, les autres charges non techniques se situent à 15 MD contre 12,390 MD au 30 juin 2022.



A fin juin 2023, le résultat provenant des activités ordinaires après impôts, connait une baisse de 17%. Il a été comptabilisé par les responsables de la compagnie à 11,398 MD contre 14 MD au premier semestre 2022.



A la fin de la période sous revue, les capitaux propres avant affectation de la compagnie Tunis RE enregistrent une augmentation de 8,831 MD, se situant à 238,938 MD contre 230,107 MD au 30 juin 2022.

Oumar Nourou



Le résultat net après modification comptable de la Société Tunisienne de Réassurance (Tunis RE) s’est replié de 2,518 millions de dinars à l’issue du premier semestre 2023 par rapport au premier semestre 2022.Source : https://www.lejecos.com/Tunisie-La-Societe-Tunisie...