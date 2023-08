Tunisie : La société Délice Holding annonce une progression de 72,19% de son résultat net au premier semestre 2023.

Ce résultat s’est établi à 31,314 millions de dinars (MD) contre 18,185 MD au 30 juin 2022.



Quant aux produits d’exploitation ils sont passés de 18,973 MD au premier semestre 2022 à 32,496 MD un an plus tard, soit une augmentation de 13,523 MD.



Durant la période sous revue, les charges d’exploitation ont évolué de 502 387 dinars à 1,340 MD contre 838 403 dinars.



Pour ce qui est du résultat d’exploitation, il se situe à 31,155 MD contre 19,811 MD au 30 juin 2022, soit une progression de 57,26%



Le résultat des activités ordinaires avant impôts s’est élevé à 31,314 MD contre 18,185 MD au terme du premier semestre 2022.



