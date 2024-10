Tunisie : Les prix de l’immobilier bâti augmentent de 3,5% au premier trimestre 2024.

« L’accroissement des prix du bâti au tournant 2023-2024 est ainsi plus modéré par rapport à la variation des prix observée entre le quatrième et le troisième trimestre 2023 », note cette structure.



Par type d’actif bâti, cette augmentation résulte d’une hausse des prix des appartements de 3% et de 4,8% pour les maisons.



La ventilation selon les régions montre que l’indice a diminué de 2,5% pour les transactions enregistrées sur le grand Tunis, contre une augmentation substantielle de 9,2% pour celles actées dans les autres régions.



Selon toujours Statistiques Tunisie, l’augmentation des prix du bâti sur un an s’établit à 3,9%, impacté par une forte hausse des prix des maisons (+15,4%). En glissement annuel, c’est à dire en comparaison au même trimestre de 2023, l’indice synthétique des prix de l’immobilier bâti a augmenté au cours du premier quart de l’année 2024 de 3,9%.



