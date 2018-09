Turquie : Diafra ouvre son compteur, Mbaye Diagne suit sa lancée

Les attaquants sénégalais ont brillé ce dimanche dans le championnat turc. Diafra Sakho, fraîchement transféré à Bursaspor en provenance de Rennes, a déjà trouvé le chemin des filets. Il a permis à son club de tenir en échec Besiktas (1-1). Il n’a pas perdu du temps, l’ancien attaquant de West Ham et Rennes a secoué les filets adverses. Entré en jeu à la 62ème mn, alors que Burasport était mené (0-1) sur sa pelouse par le Besiktas, Diafra a égalisé à la 86ème mn.



Pour sa part, Mbaye Diagne continue sur sa belle lancée. Il a marqué son sixième but dans la Super Lig turc. Titulaire, lors du précieux succès 2-1 de Kasimpassa (1er, 12points) face à Ankararagucu (10ème, 4points), lors de la 4ème journée de la Super lig. Mbaye Diagne a ouvert le Score à la 13 mn. Il compte ainsi, 6 buts et reste en tête du classement des buteurs de l’élite Turquie.



