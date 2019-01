Turquie : Insulté, Mbaye Diagne envoie un crachat qui pourrait coûter cher à Kasimpasa Auteur d’un crachat sur un adversaire, jeudi soir, l’attaquant sénégalais du club turc de Kasimpasa, Mbaye Diagne, meilleur buteur en Europe (20 buts), risque jusqu’à quatre matches de suspension.

C’était un match de rentrée sans histoire. Un premier match après une trêve hivernale de presque un mois, conclue par un stage de travail à Antalya. Mais le match des huitièmes de finale aller de la Coupe de Turquie a mal tourné, jeudi soir, pour Mbaye Diagne. Au terme d’une rencontre très mouvementée qui s’est soldée par un nul entre Alanyaspor et Kasimpasa (0-0), l’attaquant des Lions a craqué. Il a craché sur le visage de Georgios Tzavellas.

« Diagne ne peut plus supporter» les insultes

L’incident s’est produit hors du champ de vision de l’arbitre qui, une fois le coup de sifflet final donné, a fait appel au VAR pour revisionner les faits, captés par les caméras. Aussitôt après, il a semblé chercher le joueur, déjà rentré au vestiaire, sans doute pour l’expulser, comme le règlement l’y autorise. Mais aucune trace de carton rouge ne figurait après coup sur la feuille de match. Diagne ne devrait toutefois pas échapper à une sanction. Il risque jusqu’à quatre matches ferme de suspension dans un tel cas de figure.

Après la rencontre, ses dirigeants l’ont défendu, sans pour autant l’excuser. « Depuis le début du match, Tzavellas l’a insulté en visant sa famille. Diagne ne pouvait plus le supporter », a affirmé le directeur sportif de Kasimpasa, Nursal Biligini. « Je l’ai signalé à plusieurs reprises (à l’arbitre), a ajouté l’entraîneur Mustafa Denizli. Il ne s’est pas contrôlé. Voilà comment un bon match se termine par un mauvais geste. »

Absent lors du choc face à Basaksehir ?

Actuel meilleur buteur en Europe, avec 20 buts en championnat, Mbaye, pourrait ne pas être à son tour dans les semaines à venir, classé quatrième de Super Lïg. Le buteur sera déjà absent lundi (18 heures), face à Rizespor, en raison d’une accumulation de cartons jaunes. Et manquera de même le choc contre le leader, Istanbul Basaksehir. Déterminé à conserver son attaquant jusqu’à la fin de la saison, Kasimpasa n’a pas l’intention de recruter avant la fin de ce mercato pour pallier une suspension probable de Mbaye Diagne.



L’EQUIPE

