Turquie: L'international sénégalais Babacar Khouma victime d'un malaise cardiaque Grosse frayeur pour Khouma Babacar ce jeudi. Durant l’entraînement avec son club d’Alanyaspor, l’attaquant de 28 ans s’est, en effet, subitement évanoui et il a été transporté à l’hôpital. L’international sénégalais (une sélection en 2017) a été victime d’un malaise cardiaque.

" Il a été déterminé que notre footballeur Khouma Babacar, tombé à l’entraînement ce matin lors du stage à Burdur, a eu un malaise cardiaque lors des premiers examens effectués à l’hôpital d’Etat de Burdur.

D’autres examens supplémentaires seront effectués sur le joueur à la clinique d’Alanya Anadolu », a écrit son club à travers un communiqué.



Quelques heures plus tard, le joueur prêté par Sassuolo, auteur de 8 buts la saison passée dans le championnat turc, s’est toutefois montré rassurant en écrivant sur Instagram : « je vais bien, merci à tous ». Heureusement, plus de peur que de mal visiblement pour l’ancien joueur de la Fiorentina.



