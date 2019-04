Turquie: Papiss Demba Cissé perd son coéquipier dans un accident de car

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Avril 2019

L'international sénégalais Papiss Demba Cissé évoluant au poste d'avant-centre à Alanyaspor (D1 Turquie) est en deuil. Le joueur a perdu son coéquipier son coéquipier Josef Sural dans un accident de car au retour d'un match. L'annonce a été faite ce lundi par le club turc. L'international tchèque (18 sélections, un but) avait 28 ans.



Le joueur de 28 ans et plusieurs de ses coéquipiers effectuaient le trajet retour après un match à l'extérieur quand le véhicule a eu un accident. Transporté à l'hôpital, il est décédé des suites de ses blessures. Il avait porté 18 fois le maillot de la République tchèque.



Selon l'agence turque Anadolu, Sural et six de ses coéquipiers avaient loué un car pour rentrer après la rencontre de Championnat contre Kayserispor (1-1). Le reste de l'équipe avait fait le choix soit de prendre le car du club, soit de rentrer seuls. Le président du club, cité par Anadolu, a affirmé que les six autres joueurs qui accompagnaient Sural n'étaient pas dans un état critique.



Il a aussi expliqué que le chauffeur se serait endormi ce qui aurait provoqué l'accident. Le conducteur a été arrêté et une enquête a été ouverte.



Pressafrik.com

