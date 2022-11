Tweet controversé: Ousmane Sonko s'indigne de la célébration de la victoire des Lions avant de les...féliciter

On prêterait au leader de Pastef, Ousmane Sonko, un tweet dénigrant la victoire et qualification des "Lions" face à l'Equateur ce mardi et chargeant les autorités, non sans oublier de rappeler les attaques dont font objet le guide religieux, Serigne Moustapha Sy. Ce qui est surprenant, le tweet serait supprimé une minute après, en remplacement d'un message de félicitations des Gaïndés: "Merci Gaïndés et du courage pour la suite. Vous le pouvez, le peuple le veut!", a tweeté ce dernier. L'on se rappelle qu'un membre des Patriotes avait souhaité l'élimination précoce des "Lions", pour se focaliser sur 2024.

