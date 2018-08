Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Tyrese Gibson ruiné financièrement désigne le principal responsable de son malheur Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Août 2018 à 16:27 | | 0 commentaire(s)|

L’année dernière, Tyrese Gibson et son ex-femme Norma Gibson ont passé plusieurs mois au tribunal pour la garde de leur fille Shayla.

Norma accusait la star d’avoir été violent avec elle mais surtout d’avoir maltraité leur fille. Suite à sa déclaration, Norma avait obtenu une injonction d’éloignement afin que Tyrese ne puisse plus s’approcher de leur fille, une décision qui a fait craquer l’acteur. Sur les réseaux sociaux, il s’est lâché avec une vidéo dans laquelle on le voyait pleurer.



En début d’année 2018, Tyrese annonça l’arrivée imminente d’un enfant avec son épouse actuelle Samantha et les choses semblaient calme. Cependant, l’acteur a fait de nouvelles révélations, affirmant que sa vie est en ruine.



Dans de nouveaux documents, Tyrese affirme qu’il est fauché. Selon ce dernier, il gagnait auparavant 180 000 $ par mois, mais au cours de la dernière année, ce montant a été réduit à 51 000 $ par mois.

Tyrese Gibson accuse sa femme d’être à l’origine de la baisse de ses revenus avec ses allégations antérieures de violence conjugale et affirme que, pour cette raison, il n’a pas pu trouver de travail dans le monde du divertissement.

Tyrese affirme également qu’il a actuellement 130 000 dollars en espèces et qu’il a dépensé 200 000 dollars l’année dernière pour le procès contre Norma concernant la garde de leur fille Shayla.

Les documents judiciaires indiquent qu’il verse 10 853 dollars par mois comme pension alimentaire.



Des sorties d’argent colossales que l’acteur espère enrayer à l’issue d’un nouveau jugement puisqu’il vient de faire appel afin de ne pas avoir à payer en plus les frais de justice de son ex-épouse. Le juge en charge du dossier doit encore rendre son verdict.



Crédit photo : pagesix

Gaelle Kamdem



Accueil Envoyer à un ami Partager