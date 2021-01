UA: La candidature de l'ancienne Vice-Présidente, son Excellence Fatoumata CM Jallow Tambajang proposée au poste de Vice-Présidente de la Commission de l'Union Africaine

Le Gouvernement de la Gambie a nominé l'ancienne Vice-Présidente, son Excellence Fatoumata CM Jallow Tambajang, comme candidate pour le titre de Vice-Présidente de la Commission de l'Union Africaine (UA). D’après la Présidence gambienne, le mois prochain, les dirigeants des pays membres de l'UA se réuniront lors du sommet ordinaire pour élire une nouvelle Commission, le secrétariat de cette instance qui dirigera l'organisation pendant les quatre prochaines années.



Mme Jallow Tambajang a joué un rôle de premier plan dans les plateformes nationales et continentales, avec une carrière de plus de 35 ans, notamment au service des Nations unies et de son pays en tant que conseillère politique, ministre et, finalement, vice-présidente de la République. Pendant son séjour au Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), son travail s'est concentré sur la gestion du développement international, l'égalité des sexes, la politique et la formation.



Au sein du gouvernement gambien, elle a occupé plusieurs postes, notamment celui de conseillère politique pour les femmes auprès de trois présidents successifs, de ministre de la santé, de la protection sociale et des affaires féminines, avant de devenir vice-présidente.



Sa carrière distinguée lui a valu plusieurs prix, dont celui de membre de la République de Gambie, MRG, (1994) et de personnalité éminente de l'OUA (1990) pour son leadership exemplaire dans la défense de la cause des femmes. Elle a également été l'architecte de ‘la Coalition 2016’, qui a rassemblé huit partis politiques pour déraciner la dictature de 22 ans en Gambie.



Si Mme Jallow Tambajang est élue à ce poste, elle prévoit de poursuivre un programme ambitieux tourné vers l'avenir, en cherchant à accélérer l'adoption et l'exécution de l'Agenda 2063 de l'UA et des objectifs de réforme institutionnelle de l'organisme pour aider l'UA à relever les défis, auxquels le continent et ses peuples sont confrontés.