UC-FIATE Sénégal : Babou Khady Dieng prend les rênes et promet un soutien total au ministre de l’Agriculture La nouvelle coopérative UC-FIATE Sénégal, regroupant fournisseurs d’intrants, d’équipements et transformateurs, a élu son premier dirigeant : Babou Khady Dieng. Ce leadership a été officialisé lors de l’Assemblée Générale qui s’est tenue ce samedi 27 juillet 2024 à l’Institut de Technologie Alimentaire (ITA) de Dakar. Cette réorganisation marque une étape clé dans la stratégie de la coopérative pour améliorer la qualité des produits agricoles et contribuer à la souveraineté alimentaire du Sénégal.

Dans sa première prise de parole, le nouveau président, Babou Khady Dieng, a exprimé une forte volonté de soutenir les objectifs du gouvernement en matière de développement agricole. « Nous sommes pleinement conscients des attentes élevées placées par le Président de la République et le Premier Ministre envers le Ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage. Ces attentes visent à dynamiser l’agriculture du pays pour atteindre une véritable souveraineté alimentaire. En tant que coopérative UC-FIATE, nous nous engageons fermement à soutenir notre tutelle dans cette mission essentielle. Comme on le dit, ‘qui peut le plus peut le moins’. Nous reconnaissons que chacun d'entre nous est un acteur clé du secteur agricole et nous allons élaborer de nouveaux plans d'action pour répondre efficacement à ce défi », a-t-il déclaré.



M. Dieng a également annoncé l'ouverture des portes de la coopérative à tous les partenaires. « Nous tenons à rappeler que les portes de la coopérative sont ouvertes à tous les partenaires, car les bénéfices de notre mission seront partagés avec l’ensemble du secteur. Tout partenaire ou bienfaiteur répondant aux critères établis par notre coopérative sera le bienvenu, et ensemble, nous pourrons contribuer à l'essor de l’agriculture sénégalaise », a-t-il assuré.



Cette nouvelle direction s'inscrit dans une dynamique de transformation et de renforcement du secteur agricole, avec pour objectif d’optimiser les processus et les résultats pour le bénéfice des producteurs et du pays dans son ensemble.



