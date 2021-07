UCAD: L'étudiant Assane Faye, qui avait arraché le micro à un prof déféré au parquet En garde à vue à la police de Point-E, l'étudiant qui avait arraché le micro à un professeur à la Faculté des lettres et sciences humaines (FLSH) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a été déféré, ce jeudi, au parquet.

Assane Faye est poursuivi pour "violations des franchises universitaires, violence et voie de fait", selon le quotidien L'Observateur dans sa livraison du jour.



A. Faye est étudiant en master 2 de philosophie.

