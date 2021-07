UCAD/ Pour avoir arraché le micro à son professeur: L’étudiant Assane Faye, arrêté Assane Faye, étudiant en master 2 en philosophie qui avait arraché le micro à un professeur à la Faculté des lettres et sciences humaines a été arrêté, il y a deux jours.

Après le conseil de discipline de l’Université Cheikh Anta Diop qui a exclu 45 étudiants, c’est au tour de la justice d’être mise en branle à propos de la violence au campus. Et le premier à tomber se nomme Assane Faye.



Les autorités universitaires semblent ainsi, décidées à mettre fin à l’impunité. Interpellé sur les violences à l’Ucad, lors d’une conférence animée par le recteur de l’Auf le 22 juin à Dakar, le recteur de l’Ucad Pr Ahmadou Aly Mbaye avait promis que les coupables seraient punis.



« Nous avons considérablement amélioré notre dispositif de surveillance, les fauteurs de troubles seront débusqués, traduits en commission de discipline et traduits devant la Justice. Il ne faudrait pas que les gens aient le moindre doute par rapport à cela », s’était-il engagé.



