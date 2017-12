UCAD-Retard dans le paiement des bourses : les étudiants en Master II de la Faseg en guerre contre… Les étudiants en Master 2 de la faculté des sciences économiques et de gestion (FASEG) sont montés au créneau ce matin, pour dénoncer la lenteur dans le paiement de leurs bourses.

Selon les informations de PressAfrik, les étudiants en Master II de la Facultés des sciences économiques et de gestion (FASEG) et les forces de l’ordre se livrent en ce moment à une bataille rangée. Et pour cause, ces étudiants qui déplorent la lenteur notée dans le paiement de leur bourse, ont décidé de se faire entendre en occupant l’avenue Cheikh Anta Diop.



Ce que les policiers qui ont été dépêchés sur place, ont refusé de laisser perdurer, conduisant au début de l’intifada. D’un côté les étudiants armés de pierres et de l’autre, les limiers avec leurs grenades lacrymogènes, ont procédé à des échanges nourris de projectiles.



Déterminés à rentrer dans leurs droits, les étudiants qui poursuivent toujours la confrontation, ont fait savoir qu’ils n’entendent pas se plier tant que cette injustice ne sera pas corrigée.

