UCAD: Un enseignant victime de mort subite

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Janvier 2021 à 18:13 | | 0 commentaire(s)|

La personne décédée subitement ce mardi à l'Université Cheikh Anta Diop (Ucad) de Dakar, n'est pas un étudiant comme l'affirme une rumeur.



Selon "Libération online", il s'agit plutôt d'un enseignant, M.Fall, exerçant dans un département de l'université. Il a piqué un malaise devant la boutique où il faisait des achats.



Les morts subites se multiplient ces derniers jours à Dakar et dans les régions. Un avocat est tombé en début de semaine au tribunal et, est mort sur le coup. Au marché Darou Khoudoss de Touba, un homme terrassé par un malaise, a également succombé sur place hier lundi.



Un phénomène inquiétant qui pourrait être lié à la Covid-19.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos