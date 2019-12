UCAD : affrontements entre forces de l’ordre et étudiants Des affrontements opposent en moment forces de l’ordre et étudiants de l’Ucad sur l’avenue Cheikh Anta Diop, selon Zik FM. La question des bourses semble être à l’origine de ces heurts. Après des rumeurs affirmant que les bourses ne seront pas payées avant février prochain, le Directeur des bourses, Lansana Konaté a pourtant annoncé, hier, que les étudiants seront payés avant les vacances de Noël, sans pour autant donner une date précise.

