UCAD : un retard de paiement des bourses encore à l’origine des affrontements L’avenue Cheikh Anta Diop est impraticable depuis ce matin à cause d’affrontements violents entre les étudiants et les forces de l’ordre. Selon la Rfm, un retard dans le paiement des bourses, serait encore à l‘origine de cette grogne.

Les étudiants ont bloqué l’accès à cette avenue dans les deux sens, rappelle-t-on.



Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Mai 2019 à 13:49



