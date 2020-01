UCG : Macky Sall nomme Mass Thiam, l’ex patron de Tigo Sénégal

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Janvier 2020 à 08:53 | | 0 commentaire(s)|

Mass Thiam est le nouveau Coordonnateur de l'Unité de Coordination de la Gestion des Déchets solides (UCG). Il a été nommé hier en Conseil des ministres par le chef de l’Etat. Il remplace à ce poste Ousmane Ndao, démis de ses fonctions.



Agé de 49 ans, M. Thiam est un Expert en management, diplômé l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC) de Montréal. Il a occupé diverses fonctions dans des domaines d’activité variés.



Pour ceux qui l’ignorent, il avait été nommé à la tête de Tigo le 29 mai 2018 par le conseil d’administration de Sentel GSM SA, la société qui exploitait au Sénégal, la marque de télécom luxembourgeoise, et qui a désormais cédé la place à Free, avec des investisseurs différents. Il avait démissionné, au bout de huit mois, avant le changement d’investisseurs et de nom de l’opérateur de téléphonie.



