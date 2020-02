UEFA: Exclu de la ligue des champions pour deux ans, Manchester city va faire appel Exclu pour les deux prochaines saisons de toutes les compétitions européennes par l’UEFA, Manchester city va faire appel. L’instance dirigeante du football européen lui reproche d’avoir enfreint les règles du fair-play financier.





Rédigé par leral.net le Lundi 17 Février 2020 à 09:08 | | 0 commentaire(s)|

Le champion d’Angleterre en titre a immédiatement annoncé qu’il va faire appel devant le tribunal arbitral du sport.



Actuellement 2e de la Premier League et qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des champions, où il affrontera le Real Madrid, le club a également écopé d’une amende de 30 millions d’euros.



“Manchester city est déçu, mais pas surpris par l’annonce de la chambre de jugement de la Commission de contrôle financier des clubs”, a commenté le club anglais.



L’ICFC reproche au club entraîné par Pep Guardiola de s‘être rendu coupable de “graves violations” des règles du fair-play financier, qui interdit à un club engagé en compétition européenne de dépenser plus que ce qu’il ne gagne et encadre étroitement les injections de capitaux de la part des propriétaires.



Manchester City s‘était déjà vu infliger en 2014 une amende de 60 millions d’euros, dont 20 millions ferme, pour avoir enfreint les règles du fair-play financier.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos