UEFA : Meilleurs clubs de l’Histoire - le Real Madrid largement leader L’UEFA a publié sur son site internet, le classement des meilleurs clubs européens. Sans grande surprise, le Real Madrid est premier devant le Bayern et le Barça alors que le premier représentant français, est bien plus loin.

Il n’y a pas vraiment de raison ni d’actualité particulière mais l’Uefa a décidé de publier un classement répertoriant les meilleurs clubs européens de l’histoire, selon ses critères, c’est-à-dire depuis la première ligue des champions en 1955. Le barème est de 2 points pour une victoire et d’1 point pour le match nul.



Il n’y a pas vraiment de surprise puisqu’on retrouve à la première place le Real Madrid avec ses 571 points. Logique puisque c’est l’équipe qui a remporté le plus de titres dans cette compétition (12), dont les deux dernières, tout étant l’équipe la plus présente de l’histoire (48 fois en ldc).



La casa blanca domine largement le Bayern Munich (443 points), vainqueur à 5 reprises en 34 participations et son grand rival, le Barça (412 points), qui a lui aussi soulevé 5 fois le trophée mais en 28 tentatives.



Juste derrière, on retrouve les habituels grands d’Europe avec Manchester United (3 victoires - 364 points), la Juventus (2 victoires - 322 points) et l’AC Milan étonnant 6e malgré ses 7 succès en 28 participations mais avec seulement, 314 points. Benfica (271 points) et Porto (261 points) avec leurs 2 trophées chacun, dépassent tout juste un Liverpool (254 points) 9e avec pourtant 5 victoires. Les Reds occupent cette place car ils ont moins participé (22 fois) à la coupe aux grandes oreilles que ses concurrents portugais (respectivement 37 et 32).



Pour conclure ce top 10, on retrouve Arsenal qui est le premier de ce classement chez ceux qui n’ont jamais remporté la Ligue des Champions. Le club des Gunners profitent de ses 21 participations et de ses 245 points pour dépasser d’illustres clubs moins en verve depuis quelques années.



On pense à l’Ajax Amsterdam (12e avec 227 points), 4 fois vainqueur en 34 participations ou encore à l’inter Milan. Le club italien se classe 14e à cause de ses «seules 19 participations» mais tout de même trois succès. Il faut attendre le 22e rang pour enfin, apercevoir un club français. Et non, il ne s’agit pas de l’Om, pourtant seul vainqueur tricolore, mais de l’OL. Les Gones sont récompensés par leur plus grande régularité dans la compétition (16 participations pour 149 points). Le PSG est 30e avec 11 apparitions et 121 points. Il faut dire que le club parisien, contrairement à ses rivaux, n’était même pas né quand la Ligue des Champions a fait son apparition. Enfin, l’OM se retrouve 37e.



Certes, les phocéens ont gagné en 1993 mais ils ne comptent que 119 points avec ses 14 participations. La cause ? Un moins bon ratio matchs joués/défaites. Enfin, notons pour le clin d’œil que Nottingham Forest, double vainqueur en 1979 et 1989, est le dernier parmi ceux qui ont remporté la ldc avec la 108e place. Le club anglais ne compte que 3 participations et 20 matchs de ligue des champions dans son histoire... Quel joli ratio tout de même.









