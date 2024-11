UEMOA - Nombre de transactions monétiques : La Bceao note une hausse de 33,78% en 2023

Dans un rapport intitulé ‘’Tableau de la monétique régionale dans l’Uemoa à fin 2023’’, la banque centrale relève que le nombre de transactions monétiques est ressorti à 196 755 180, pour une valeur de 16 886 milliards de francs Cfa en 2023, contre 147 078 144 opérations à fin décembre 2022, estimées à 12 432 milliards de francs Cfa.



En glissement annuel, la rapporte fait savoir que ces progressions représentent respectivement des hausses de 33,78% et 35,82% par rapport à 2022, contre 14,23% et 8,45% par rapport à fin décembre 2021.



Cette évolution résulte de l’accroissement des transactions de paiements dans l’Union, qui ont connu des hausses respectives de 66,92% en volume et 7,64% en valeur à fin 2023, contre respectivement 204,08% et 108,01% à fin 2022, passant successivement de 15 558 724 opérations estimées 974,1 milliards de francs Cfa en 2021 à 47 310 391 opérations évaluées à 2 026,2 milliards de francs Cfa en 2022, puis à 78 969 753 opérations d’une valeur de 2 181 milliards de francs Cfa en 2023.



L’évolution des paiements en ligne, qui se sont développés dans le contexte de la Covid-19, est restée constante avec l’arrivée des FinTech et plusieurs offres de solutions innovantes de la part des banques. Ils représentent 35,21% et 16,05% du volume et de la valeur de l’ensemble des transactions de paiements.



S’agissant des transactions de retrait qui constituent la majorité des opérations par carte bancaire, elles sont également en progression, à fin 2023, avec 117 777 249 opérations d’une valeur de 14 702 milliards de francs Cfa.



Ce qui représente des hausses de 18,08% en volume et 41,32% en valeur, après les régressions enregistrées en 2022 (respectivement -11,89% et -0,81%). Les retraits demeurent prépondérants et représentent 59,86% du volume et 87,07% de la valeur des transactions monétiques totale de l’Union à fin 2023.

