UFOA-A Football féminin : Le Sénégal conserve son titre devant le Cap-Vert (1-0) Rédigé par leral.net le Lundi 30 Janvier 2023 à 10:34 | | 0 commentaire(s)| L'équipe nationale féminine du Sénégal a remporté dimanche, le tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines chez les Dames (UFOA-A), en battant le Cap-Vert, pays hôte, sur le score d'un but à zéro.

Les "Lionnes" ont assuré l’essentiel en obtenant un pénalty à l’heure de jeu. La sentence a été transformée par l’attaquante Korka Fall. Le score restera inchangé, malgré des assauts de part et d’autre.



Vainqueur de la première édition du tournoi UFOA-A Dames qui a eu lieu en Sierra-Leone en 2020, le Sénégal garde ainsi son titre face aux Cap-Verdiennes.



L'équipe du Sénégal a survolé la compétition, en réussissant un carton plein avec quatre victoires face respectivement, à la Guinée (4-0), la Gambie (4-1), la Sierra Leone (4-0). En demi-finale, l'équipe a battu la Guinée-Bissau, 4-0. Elle a récidivé en finale devant le Cap-Vert (1-0).



Les Sénégalaises ont été prolifiques dans ce tournoi, en marquant à 17 reprises, pour un seul but encaissé en cinq matchs.



En match de classement, la Gambie vaincue au premier tour par le Sénégal, s’est adjugée de la médaille de bronze, en disposant de la Guinée-Bissau, sur le score de 3 buts à 2.



Ce tournoi remporté par les "Lionnes" a permis aux filles de Mame Moussa Cissé, de préparer les matchs de barrage qualificatifs à la prochaine Coupe du Monde prévue en Nouvelle Zélande et en Australie, du 20 juillet au 20 août 2023.













APS





