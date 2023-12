UGB : 129 étudiants de l'Ufr Sciences économiques et Gestion ont reçu leurs diplômes L'amphithéâtre de l'Ufr Crac de l'université Gaston Berger de Saint-Louis a accueilli la cérémonie de graduation des étudiants de l'Ufr Sciences économiques et Gestion.

Au total, cent vingt neuf (129) étudiants en Licence et en Master de la promotion 2021/2022, ont reçu leur diplôme. La cérémonie a été présidée par le recteur et président du Conseil académique de l’UGB, Pr. Magatte Ndiaye, en présence des parrains comme le directeur du FERA et ancien du Crous, Papa Ibrahima Faye, ainsi que l' épouse de Feu Ibrahima Thomas, avec deux sections : Économie et Gestion mais aussi, avec plusieurs filières qui ont été mises sur le marché de l’emploi.



Et s'adressant à la presse, le directeur de l'UFR SEG Abdoul Aziz Ndiaye a souligné que cette cérémonie était une occasion pour fêter les brillants récipiendaires, mais aussi pour rendre hommage à un des leurs, décédé récemment.



" C’était une occasion non seulement de fêter nos diplômés, notamment en Licence et en Master, mais également de se rappeler d’un collègue qui a participé à cette formation, qui a tant donné à l’UGB depuis son recrutement en 1995, jusqu’à sa disparition en 2023 ", a-t-il expliqué. Il a également salué la pertinence de la formation délivrée au niveau de cette UFR avec, selon lui, les bases et les fondamentaux en économie et gestion mais aussi, une certaine ouverture avec les filières en agro-business, pour essayer tant bien que mal de répondre aux besoins du monde de l’emploi.



Le directeur de l'UFR SEG a ainsi invité les diplômés à s’armer d’humilité, d’ambition, de performance et surtout, de persévérance, pour faire face aux exigences du monde professionnel.











Adama Sall (Saint-Louis)



