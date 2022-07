UGB: Les étudiants barrent la route nationale et réclament la réouverture des restaurants

Rédigé par leral.net le Samedi 16 Juillet 2022 à 23:28 | | 0 commentaire(s)|

Les étudiants de l’université Gaston Berger de Saint-Louis sont sortis battre leur macadam. Exigeant des autorités de ladite universitaire de rouvrir les restaurants, ils ont barré la route nationale avant de créer un énorme embouteillage.



Suite à la grève décrétée par la commission sociale des étudiants de l’UGB, le Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis avait décidé, à partir du 15 juillet dernier, de fermer les restaurants. Et, les pensionnaires de ladite université avaient également procédé à des journées sans tickets pour 72 heures renouvelables.



Ainsi, pour exiger la réouverture des restaurants, les étudiants sont sortis massivement exprimer leur mécontentement. Ils ont ainsi, barré la route nationale et provoqué un embouteillage monstre.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook