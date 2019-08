UGB: Les étudiants demandent la clémence pour leurs 4 camarades exclus La Coordination des étudiants de l’Université Gaston Berger demande au Conseil de discipline de l’université, qui a exclu 4 étudiants pour avoir versée des eaux usées dans le bureau du Recteur, de revenir à de meilleurs sentiments.

« Il y a des voies légales qui nous sont permis, le recours gracieux et le recours juridictionnel et nous allons user de ces moyens pour faire revenir la commission à de meilleurs sentiments et sur sa décision », a, en effet, déclaré Aboubacry Sall, président de la Coordination des étudiants de Saint Louis ( Cesl), sur la RFM.



Toutefois, a-t-il tenu à préciser, « ces incidents malheureux sont le résultat de la négligence des autorités de l’université », rappelant que celles-ci n’ont pas su résoudre plusieurs problèmes, dont celui des eaux usées qui se déversaient dans les chambres des étudiants.

