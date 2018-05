UGB : Les étudiants reprennent les hostilités, la RN2 toujours bloquée

Après avoir observé deux jours de deuil à la mémoire de leur camarade Fallou Sène, les étudiants de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis ont repris les hostilités, ce vendredi, en brûlant des pneus sur la RN2.



Des affrontements sporadiques les ont opposé par moments, avec les éléments de la gendarmerie déployés sur place, rapporte le site ndarinfo.com. Les étudiants exigent notamment l’arrestation de l’auteur du tir qui a emporté la vie de l’étudiant de Diourbel, Fallou Sène ainsi que la démission du recteur Baydallaye Kane et du directeur du Centre Régional Universitaires Ibrahima Diao.



Ils réclament également le départ de Mary Teuw Niane et d’Amadou Bâ, respectivement ministres de l’Enseignement supérieur et des Finances, responsables selon eux du retard de paiement des bourses.