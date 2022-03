UGB de Saint-Louis/ Mort de Seynabou Ka Diallo: Journée noire et 24 heures sans ticket, décrétées

Rédigé par leral.net le Dimanche 27 Mars 2022 à 18:22 | | 1 commentaire(s)|

La Coordination des étudiants de Saint-Louis (Cesl), suite à son Assemblée générale d’urgence de ce samedi 26 mars, suspend son mot d’ordre de grève concernant la voirie interne et décrète une journée noire et 24 heures de Journées sans ticket (Jst) non-renouvelables.



Une manière pour ces pensionnaires de rendre hommage à leur camarade Seynabou Ka Diallo retrouvée aux alentours de l’Université (Ndiawdoun).



Dans son communiqué, «la Cesl exige aux autorités compétentes de prendre leur responsabilité pour la lumière soit apportée sur les circonstances de ce décès mystérieux. Faute de quoi, elle ne lésinera sur aucun moyen pour que justice soit faire».



