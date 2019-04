UGB : le recteur a déposé sa plainte Comme annoncé, le recteur de l’université Gaston Berger de St Louis a déposé sa plainte, hier, pour injures, menaces et dégradation de biens publics. Il répond ainsi favorablement à la demande l’Assemblée de l’université qui s’était réunie jeudi dernier et lui avait demandé d’ester en justice, après le saccage de son bureau par les étudiants de l’université.

En conférence de presse vendredi dernier, les étudiants avaient pourtant fait leur mea-culpa, se disant toutefois prêts à répondre devant le conseil de discipline et les tribunaux.



Rédigé par leral.net le Mardi 16 Avril 2019 à 11:07 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos