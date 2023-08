UMS: Le magistrat Ousmane Chimère Diouf réélu pour un second mandat de deux ans Rédigé par leral.net le Samedi 19 Août 2023 à 22:57 | | 0 commentaire(s)|

(Mbour)- L’Union des magistrats sénégalais (Ums) a tenu, ce samedi, à Saly son Assemblée générale ordinaire. A l’issue de la rencontre, le président sortant, Ousmane chimère Diouf, est reconduit pour un second et dernier mandat de deux ans. Il avait succédé, en ouate 2021 le juge Souleymane Téliko, qui a déjà bouclé ses mandats. Les […] (Mbour)- L’Union des magistrats sénégalais (Ums) a tenu, ce samedi, à Saly son Assemblée générale ordinaire. A l’issue de la rencontre, le président sortant, Ousmane chimère Diouf, est reconduit pour un second et dernier mandat de deux ans. Il avait succédé, en ouate 2021 le juge Souleymane Téliko, qui a déjà bouclé ses mandats. Les magistrats ont profité de cette rencontre présidée par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ismaila Madior Fall, pour revenir sur la situation politico- judiciaire qui secoue le pays. Ils ont également soulevé les difficultés qui, selon eux, gangrènent leur profession. Dans sa communication, leur ministre de tutelle a annoncé des mesures prises par le chef de l’Etat, Macky Sall, pour améliorer les conditions de travail de la famille de la Justice sénégalaise. Diégane DIOUF



Source : https://lesoleil.sn/ums-le-magistrat-ousmane-chime...

