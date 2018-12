UN HONNEUR POUR LA PRESSE ET LES SPORTIFS : Baba Tandian élevé au Grand-Croix de l’Ordre national du mérite

Parmi les récipiendaires décorés ce 27 décembre aux différentes médailles de l’Ordre national du Lion par le président de la République Macky Sall, nous retenons particulièrement le nom d’un homme qui a rendu d’immenses services à la Nation sénégalaise. Nous voulons parler de Baba Tandian. Le célèbre imprimeur et ancien président de la Fédération sénégalaise de basket sera élevé à la dignité de Grand-Croix de l’Ordre National du mérite. Cette majestueuse consécration qui vient s’ajouter à celles reçues de prédécesseurs du président de la République Macky Sall est d’une autre tonalité puisqu’elle se situe au-dessus de toutes les décorations épinglées à la poitrine de l’homme.



Eh Oui. Baba Tandian, c’est la consécration d’un parcours d’un homme qui osé en pleine période de redressement économique avec les années d’ajustement économique décidées par la Banque mondiale et le FMI à revenir dans son pays pour y investir. Il fallait avoir un courage particulier pour le faire. Mais c’est mal connaître l’homme qui est d’une témérité redoutable. Les défis sont faits pour être déboulonnés par Baba Tandian. Alors, il décida de créer en 1987 l’imprimerie Tandian située sur la célèbre route de l’aéroport Léopold Sédar Senghor. L’imprimerie sera d’ailleurs inaugurée à la demande du président Abdou Diouf par un gotha de ministres le 27 avril 1987. Notamment le ministre des Emigrés Fambaye Fall Diop, le ministre de l’Industrie Serigne Lamine Diop et le ministre de la Décentralisation Moussa Ndoye. Et sous la présence effective de feu Mamadou Diop maire de Dakar à l’époque.



Ce fut le début d’une saga d’un homme qui se singularisa par le sens des affaires. Il deviendra le père de la modernisation de l’imprimerie au Sénégal. Baba Tandian a été le premier imprimeur à avoir introduit le scanner professionnel au Sénégal. Ce fameux appareil fut installé et inauguré par le ministre du Budget Djibril Ngom en 1992. Il ne s’arrête pas en si bon chemin puisque l’homme repousse les frontières de l’innovation technologique en réalisant la prouesse technique d’installer au Sénégal, la première rotative dans notre pays. Il venait de casser le monopole des Nouvelles imprimeries du Sénégal (NIS) du groupe Hersant. La rotative sera inaugurée dans ses nouveaux locaux après un investissement de près d'un milliard par le président Abdou Diouf le 30 novembre 1999. Baba Tandian démontrait par ses diverses activités qu’il était un redoutable homme d’affaires doublé d’un élan humanitaire dans tous les domaines.



Nous nous rappelons ses actions énormes pour le compte de la Fondation Solidarité partage de Mme Abdou Diouf, ainsi qu’avec Mme Viviane Wade pour la Fondation Education-Santé. La jeunesse était au cœur du dispositif humanitaire de l’homme. Surtout pour l’enfance déshéritée et abandonnée. C’est ainsi que les pouponnières de la Médina et Vivre Ensemble de Mbour recevront un soutien continuel du célèbre imprimeur. D’ailleurs en titre de reconnaissance, la pouponnière de la Médina fera de Baba Tandian, son papa d’honneur. Seulement l’engagement qui rendra encore célèbre l’homme, c’est à travers la presse sénégalaise. D’ailleurs Abdou Diouf lui dira un jour, « c’est vrai Baba, on te connaissait comme imprimeur, mais on découvre plus aujourd’hui comme patron de presse ». Baba Tandian en décidant de se lancer dans l’aventure de la presse par la création en 1997 d’un quotidien de référence Le Matin venait sans le savoir à porter le manteau d’un précurseur de l’éclosion de la presse au Sénégal.



Le Matin, disparu aujourd’hui a eu le mérite d’avoir presque « enfanté » le Groupe Com7 éditeur du journal Le Populaire devenu Vox Populi et le Groupe futurs Médias qui édite entre autres le quotidien L’Observateur. Le Matin a aussi donné à la presse sénégalaise de très grands journalistes qui exercent leurs talents à des niveaux de responsabilité dans divers organes.



On peut citer pêle-mêle, Alassane Samba Dop à I-radio, Yakham Mbaye Dg du Soleil, Massamba Mbaye DG Média, Abdou Karim Diarra Rédacteur en chef du Témoin, Sidy Diop Rédacteur en chef du Soleil, Aly Bandel Niang de la RFM. D’autres qui n’exercent plus dans les médias, on peut citer entre autres Alioune Fall de la Fondation Servir le Sénégal, Yoro Dia, Dr Cheikh Diallo, Alioune Ndiaye de Pikine Production, El Malick Seck, Habib Demba Fall de la Sones, Mamadou Alpha Diallo de la Radio des Nations-Unies à Genève…



Que dire sur son passage à la Fédération de basket comment président en juin 2009. Rapidement il a réussi à relooker totalement le fonctionnement de la Fédération sénégalaise de basket en faisant disparaître la violence dans les stades, faire revenir le public et rendre le basket attrayant. Voilà l'homme que le président Makhy Sall honore jeudi un honneur pour la presse et les sportifs. Le geste du Président Macky Sall est d’une haute portée citoyenne puisqu’il consacre et témoigne de la reconnaissance de la République à un homme qui a tout donné pour la République.



A l’instar d’autres dignes fils du pays qui seront aussi honorés ce jeudi 27 décembre, Baba Tandian est entré dans l’histoire. Une icône vivante qui se célèbre et qui pousse à la légende vivante d’un parcours fait d’engagement, d’abnégation uniquement au service du peuple. Oui le geste du président Macky Sall va droit au cœur pour ceux qui ont connu et qui ont accompagné l’homme de 1987 à nos jours. Bravo Baba Tandian

Les amis de Baba Tandian

