UN LIEUTENANT-COLONEL PREND LA DEFENSE DU GENERAL FALL L'ex-Haut Commandant de la Gendarmerie et Directeur de la Justice militaire, le Général Moussa Fall est au centre d'une polémique, après avoir reçu des plaintes distinctes. La première lui a été servie par Ibrahima Diagne, ancien commandant du deuxième escadron de la Garde présidentielle et la seconde, par El Hadji Malick Niang, ancien gendarme auxiliaire. Les accusations portées contre le Général Fall, sont, entre autres, kidnapping, harcèlement, tortures. Suite à ces plaintes, des voix se sont levées pour défendre le Général Moussa Fall Parmi celles-ci, il y a le Lieutenant-Colonel Adama Diop, ancien chef de la division Médias et stratégies de la DIRPA».

A travers une tribune publiée hier et parvenue à "DakarTimes", intitulée « Que reproche-t-on au général Moussa Fall ?», le Lieutenant-Colonel Adama Diop dit pourquoi il défend le Général Fall. « Je le dis haut et fort, le général Moussa Fall est un homme d'honneur et de serment, très rigoureux et aussi, très regardant sur les conditions de vie et de travail de ses subordonnés », a-t-il déclaré.



« Au-delà du traitement médiatique qu'il subit, je vis mal le manque de solidarité de ses frères d'armes de l'Armée et de la Gendarmerie, davantage soucieux de leur carrière ou de perdre des strapontins », a aussi souligné le défenseur du Général Fall, qui estime aussi qu'« attaquer le général Moussa Fall, c'est désacraliser le rang d'officier général et fissurer la fraternité d'armes ».



