URGENT-57 morts dans un naufrage en Mauritanie: l’embarcation transportait des migrants en provenance de la Gambie 57 migrants sont morts en Mauritanie dans le naufrage d'une embarcation en provenance de la Gambie, avec environ 150 migrants à son bord.

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Décembre 2019 à 11:48 | | 0 commentaire(s)|

Le bateau a sombré mercredi au large de la Mauritanie, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). L'agence onusienne indique que les survivants ont déclaré à son personnel que le bateau avait quitté la Gambie mercredi dernier, avec au moins 150 personnes à bord.





L'OIM a ajouté, dans un communiqué, que 83 passagers avaient réussi à rejoindre la côte à la nage.



"C'est avec une incommensurable tristesse que nous annonçons que, lors de l'une de leurs patrouilles visant à sécuriser le territoire national, nos forces armées et de sécurité ont découvert avec émoi les rescapés du naufrage d'une embarcation de fortune qui a visiblement chaviré", a indiqué le ministère mauritanien de l'Intérieur dans un communiqué.



Le naufrage s'est produit mercredi à quelque 25 km au nord de la ville de Nouadhibou, à proximité de la frontière avec le Sahara occidental.



"L'embarcation a heurté un rocher en pleine mer, elle a commencé à prendre l'eau et le moteur s'est désagrégé. Ils n'étaient pas très loin du rivage, mais une forte houle les a empêchés d'atteindre la côte en bateau", selon une source sécuritaire cité par l'AFP.



"Ils n'avaient plus de vivres à bord, ils avaient faim, ils avaient froid, donc ils ont quitté l'embarcation à la nage", a expliqué cette source.



Source: BBC

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos