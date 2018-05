URGENT-Attaque armée à Niambalang : Un mort et des boutiques dévalisées, les assaillants font exploser un pont

Niambalang, localité située dans la commune rurale d'Oukout (Oussouye), a été la cible d’une attaque à armée qui a fait un mort.



Selon les sources contactées par Leral.net, des hommes armés probablement proches du Mouvement indépendantiste de la Camsanace ( Mfdc) ont fait irruption dans le village entre minuit et 1 heure du matin. Ils ont tiré des coups de feu et visité plusieurs concessions et boutiques, et réquisitionné des hommes pour le transport du butin. Dans leur retrait, ils ont fait dynamiter le pont qui relie l’axe Ziguinchor-Oussouye. Un pécheur qui s’y trouvait a été tué, a-t-on appris à Leral.



Informés, les militaires en poste dans la zone seraient intervenus au petit matin. Malheureusement, c’est pour constater les dégâts.



C’est la seconde attaque à l’espace d’une semaine dans cette partie de la région de Ziguinchor. Ce lundi, des hommes armés ont perpétré un braquage sur l’axe Kaguitte-Etaffoune, deux villages situés dans la Commune de Nyassia (Ziguinchor).



Les assaillants supposés appartenir au Mouvement des forces démocratiques de Casamance (Mfdc) ont emporté, lors de ce braquage, un total de 4 motos djakarta, 5 téléphones portables et une somme d’environ 60 000 FCfa.

