URGENT- #CAFAwards2019: Sadio Mané remporte le prix de meilleur joueur Sans surprise ! Sadio Mané a remporté le prix de meilleur joueur de l’année 2019 de la Fédération africaine de football ( Caf Awards). L’international Sénégalais de Liverpool était en compétition avec son coéquipier, l’Egyptien Mohamed Salah et l’Algérien Riyad Mahrez. L’enfant de Bambali est le deuxième Sénégalais après El Hadji Diouf (2001 et 2002) à avoir ce titre individuel.

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Janvier 2020 à 20:24 | | 0 commentaire(s)|





