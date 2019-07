URGENT-CAN2019 : Le Sénégal brise le rêve du Bénin et file en 1/2 finale

Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Juillet 2019 à 18:19 | | 0 commentaire(s)|

L’équipe du Sénégal s’est qualifiée en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations en dominant celle du Benin 1-0, ce mercredi au Caire. Le but de la qualification a été marqué par Idrissa Gana Gueye à la 70e minute de ce match, suite à une passe de Sadio Mané. Ce dernier a marqué un but, finalement refusé par l’arbitre.





