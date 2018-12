URGENT - Joueur africain de l'année: Salah sacré devant Sadio Mané

L’attaquant de Liverpool et de l’Egypte Mohamed Salah a été nommé vainqueur du trophée BBC du Footballeur africain 2018 par les fans de football. Il remporte ce trophée pour la deuxième année consécutive.



Il devance ainsi Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Medhi Benatia et Thomas Partey. "C’est un sentiment génial", a déclaré Salah à BBC Sport. "J’aimerais gagner aussi l’année prochaine. Je suis tellement heureux de remporter le prix."



A 26 ans, le lauréat a marqué les deux buts égyptiens en Coupe du monde, soit 40 % de son total historique au tournoi.

