URGENT: Khalifa Sall, Barthélémy Dias, Bamba Fall, Aissata Tall Sall et cie officiellement exclus du Ps

Rédigé par leral.net le Samedi 30 Décembre 2017 à 22:11 | | 0 commentaire(s)|

Ousmane Tanor Dieng et Cie l’avaient dit. Ils l’ont fait. Khalifa Sall et Cie qualifiés de dissidents, viennent d’être exclus du Parti Socialiste.



C’est la décision phare à retenir du Bureau Politique (BP) du PS réuni ce samedi 30 décembre 2017. 65 personnes sont concernés, Khalifa Sall, Bamba Fall, Barthélémy Dias, Aïssata Tall Sall, Seydou Diallo, Aminata Diallo, en tête. Ils seront remplacés ultérieurement.



xalimasn

