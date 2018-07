URGENT - Le carburant vendu au Sénégal a un taux de soufre 300 fois plus élevé que... (Gouvernement Pays-Bas) Le gouvernement des Pays-Bas vient de publier un rapport sur la toxicité des carburants envoyés et vendus en Afrique de l'Ouest. Cette enquête du ministère des Transports et du secrétaire d'Etat à l'Environnement fait suite au rapport « Dirty Fuel » publié en 2016 par Public Eye. L'ONG suisse avait enquêté trois ans et analysé des échantillons de carburants dans 8 pays africains. Le résultat était sans appel. Ces carburants contiennent des substances nocives pour la santé des habitants de ces pays.

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Juillet 2018 à 10:30 | | 0 commentaire(s)|

L’ONG Publique Eye avait enquêté sur les carburants vendus dans 8 pays : l'Angola, le Bénin, le Congo-Brazzaville, le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Sénégal et la Zambie... Et avait relevé des taux particulièrement élevés de soufre dans le diesel. Une substance, qui selon les Nations-Unies, provoque des cancers, de l'asthme et d'autres maladies respiratoires.

Dans ce rapport Dirty Fuel daté de 2016, les Pays-Bas, comme la Belgique, étaient pointés du doigt comme les principaux exportateurs, représentant un peu plus de 60% des exportations en 2014.

Suite à cette enquête, sur pression du Parlement néerlandais, le gouvernement des Pays-Bas a décidé d'enquêter. Et le principal résultat confirme les craintes exprimées par Public Eye, avec des concentrations en soufre...300 fois supérieures à ce qui est autorisé par l'Union européenne sur son sol.

Mais surtout, l'enquête néerlandaise note le manque de transparence des producteurs et vendeurs de carburants sur le contenu de ce qu'ils vendent - ce qui rend les opérations de contrôle très difficile - et les opérateurs ne sont pas très regardants sur la qualité des produits qu'ils achètent.

Au-delà du problème de la concentration en soufre, il y a également le benzène, le butène, l'isoprène, le manganèse. Retirer toutes ces substances coûte de l’argent, note l'enquête du gouvernement néerlandais, mais cela est considéré en Europe comme crucial pour la santé des consommateurs.











RFI



