URGENT : Liste complète des membres du nouveau gouvernement de Abdallah Dionne

Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Avril 2019 à 23:06 | | 0 commentaire(s)|

Le Président Macky Sall a nommé un gouvernement de 32 ministres (avec portefeuille) et 3 secrétaires d'État. Le nouvel attelage comprend 50% de nouvelles têtes et 25% de femmes. Voici la liste complète de l'équipe dirigée par le Premier ministre, Mahammad Dionne.

Me Sidiki Kaba - Ministre des Forces armées

Aly Ngouille Ndiaye - Ministre de l'Intérieur

Abdoulaye Daouda Diallo - Ministre des Finances et du Budget

Amadou Bâ - Ministre des Affaires étrangères

Me Malick Sall - Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

Mansour Faye - Ministre du Développement communautaire et de l'Équité sociale

Makhtar Cissé - Ministre du Pétrole et des Énergies

Mariama Sarr - Ministre de la Fonction publique

Oumar Youm - Ministre des Infrastructures des Transports terrestres et du Désenclavement

Amadou Hott - Ministre de l'Économie du Plan et de la Coopération

Abdoulaye Diouf Sarr - Ministre de la Santé et de l'action sociale

Moussa Baldé - Ministre de l'Agriculture

Serine Mbaye Thiam - Ministre de l'Eau et de l'Assainissement

Ndèye Saly Diop Dieng - Ministre de la Femme et de la Famille

Alioune Sarr - Ministre du Tourisme et des Transports aériens

Aminata Mbengue Ndiaye - Ministre des Pêches

Mamadou Talla - Ministre l'Éducation nationale

Oumar Gueye - Ministre des Collectivités territoriales et de l'Aménagement du territoire

Cheikh Oumar Hann - Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

Moustaph Diop - Ministre du Développement industrielle et des petites et moyennes industries

Abdou Karim Sall - Ministre de l'Environnement et du Développement durable

Sophie Gladyma - Ministre des Mines et de la Géologie

Matar Bâ - Ministre des Sports

Samba Ndiobène Kâ - Ministre de l'Élevage et de la production animale

Samba Sy - Ministre du Travail et du Dialogue social

Abdou Karim Fofana - Ministre de l'Urbanisme du logement et de l'Hygiène publique

Aminata Assom Diatta - Ministre du Commerce et des Pme

Abdoulaye Diop - Ministre de la Culture et de la communication

Néné Fatoumata Tall - Ministre de la Jeunesse

Zahra Iyane Thiam, Ministre de la Microfinance et de l'économie sociale

Dame Diop - Ministre de l'emploi de la formation professionnelles et de l'artisanat

Ndèye Tické Ndiaye Diop - Ministre de l'Économie numérique

Secrétaires d'État

Moïse Diégane Sarr - Secrétaire d'État auprès du ministre des Affaire Étrangères chargé des Sénégalais de l'extérieur

Mamadou Saliou Sow - Secrétaire d'État auprès du Garde des sceaux chargé de la promotion des doits humaines et de la bonne gouvernance

Mayacine Camara - Secrétaire d'État auprès du ministre des Infrastructures chargé du réseau ferroviaire



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos