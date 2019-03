URGENT- Trump envoie une importante délégation à l’investiture de Macky Sall

Rédigé par leral.net le Lundi 25 Mars 2019 à 16:01 | | 0 commentaire(s)|

Le Président Donald J. Trump a annoncé ce lundi la désignation d’une délégation présidentielle pour assister à l’investiture Macky Sall, prévu 2 avril 2019 à Diamaniadio, selon un communiqué de l’Ambassade des Etats Unis à Dakar. La délégation sera dirigée, par Mark Green, Administrateur de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID).



Membres de la délégation présidentielle :



Son Excellence Monsieur Tulinabo S. Mushingi, Ambassadeur des États-Unis en République du Sénégal et en République de Guinée-Bissau;



M. David Bohigian, Président par intérim et Directeur General de OPIC, Société de promotion des investissements privés à l'étranger;



Mme Whitney Baird, Sous-secrétaire d’État adjointe pour l’Afrique de l'Ouest, département d’État américain;



Mme Emily Elston, Directrice des Affaires africaines, Conseil de sécurité nationale;



M. Carl Sosebee, Conseiller principal auprès du directeur du Corps de la Paix américain.









