URGENT : Un Professeur vient de tuer son épouse enceinte de 09 mois à Thiadiaye

Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Novembre 2018 à 14:37 | | 0 commentaire(s)|

IGFM-Les faits sont horribles. Les populations de la localité éberluées. Ce jeudi, le village de Cissis (commune rurale de Fissel Mbadane) a assisté à un meurtre crapuleux. La scène, racontée par des sources de IGFM, est insoutenable.

Ce jeudi matin, un professeur de Science de la vie et de la terre (Svt), en service au village Gascop (Bambey), du nom de Saliou Ciss, reçoit la visite de son épouse, Amy Dieng. Elle est en état de grossesse très avancé. Presque à terme. La dame ne vit pas avec son mari en prise à des crises, selon des témoins. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, depuis le début de l’année, il n’a pas rejoint son établissement.

Le domicile conjugal est désert ce matin lorsque la dame est arrivée. Il n’y a qu’un garçon âgé de 7 ans et Saliou Ciss qui s’est retranché dans sa chambre.

Dès qu’elle est arrivée, sans se douter de rien, Amy Ciss rejoint son mari dans la chambre conjugale. Quelques minutes plus tard, des cris stridents de la dame déchirent ce paisible village. L’enfant, pris de panique, coure alerter le voisinage.

Lorsque les premier secours sont arrivés, l’irréparable est déjà commis. La dame gise dans une mare de sang sur son lit conjugal et Saliou Cissé détient un coupe-coupe maculé de sang.

Il est maitrisé et la gendarmerie alertée. Le corps de la dame est automatiquement transporté au centre de santé de Thiadiaye où les toubibs ont tout fait pour sortir l’enfant du ventre de sa mère espérant qu’il sera viable. Malheureusement, il était déjà mort lorsqu’on l’a extirpé du ventre de sa mère, informent des sources de IGFM.

Saliou Sène est présentement en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Thiadiaye. Et le corps de la dame et celui de son enfant sont transportés à la morgue de l’hôpital de Mbour.

Daouda MINE



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook