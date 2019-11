URGENT : le Tribunal de Louga vandalisé, plusieurs personnes blessées

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Novembre 2019 à 13:25 | | 0 commentaire(s)|

Le Tribunal régional de Louga a été vandalisé par des maitres coraniques et leurs talibés venues assister en masse au procès de Oustaz Cheikhouna Guèye dit Khadim. Plusieurs personnes dont le personnel du Palais de justice ont été blessées. Selon « Iradio » qui rapporte l’information, l’incident s’est produit après le renvoi du délibéré au 4 décembre. Au moment où ces lignes sont écrites, le Tribunal est assiégé par des individus qui réclament la libération de Oustaz Cheikhouna Guèye dit Khadim et de ses co-prévenus.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos