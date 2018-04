Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici USA/Elections: Michelle Obama explique pourquoi elle ne sera pas candidate Rédigé par leral.net le Lundi 9 Avril 2018 à 14:56 | | 0 commentaire(s)| Michelle Obama a conquis beaucoup de cœur en Amérique et partout dans le monde sous la présidence de son mari. Aujourd’hui, beaucoup de personnes continuent à s’interroger si elle a l’intention de se présenter un jour à la présidence.

Michelle Obama est allée droit au but jeudi, en parlant à une foule de partisans qui étaient curieux de savoir si elle envisagerait jamais de se présenter à la présidence.

L’ancienne première dame a pris la scène à la 39e conférence annuelle Simmons Leadership à Boston, où elle a exclu la possibilité de devenir présidente.

Michelle a dit à son auditoire féminin: « La raison pour laquelle je ne veux pas me présenter à la présidence -et je ne peux pas parler pour Oprah [dont certaines rumeurs affirment qu’elle voudrait également se présenter]- c’est que je pense que tout d’abord, vous devez vouloir le travail ».

«Je n’ai jamais eu la passion pour la politique … J’ai seulement marier quelqu’un qui a la passion de la politique », a t’elle dit.

Michelle Obama, diplômée de l’Université de Princeton et de la Harvard Law School, a ajouté que, juste parce qu’elle est intelligente et féminine, elle ne veut pas dire qu’elle devrait relever le défi, comme certains l’en ont encouragée.

‘Vous ne pouvez pas dire : ‘Eh bien, vous êtes une femme, présentez-vous. Nous ne pouvons tout simplement pas trouver les femmes que nous aimons et leur demander de le faire, car il y a des millions de femmes qui sont enclines et qui ont la passion de la politique. », a-t-elle poursuivi.

Elle a ajouté en plaisantant, que Barack a même dû l’aider à se rendre à l’arène pour ce séminaire.

Crédit photo: NBC NY

AUTEUR: Felicia Essan



