USA: Le rappeur Juice Wrld est mort après un malaise à la sortie d’un avion

Après XXX Tentacion et Mac Miller, un nouvel artiste majeur de la scène rap US disparaît. Juice Wrld est décédé dimanche à Chicago dans des circonstances encore troubles.



Selon le site spécialisé TMZ, le rappeur de 21 ans a fait une malaise dans l’aéroport local où il venait d’atterrir en provenance de la Californie. Retrouvé la bouche en sang mais conscient, selon la police, il serait ensuite mort à l’hôpital.



Juice Wrld (prononcez World) ne jouissait pas encore d’une grande notoriété internationale, mais il lui a fallu moins de deux ans pour s’imposer sur le sol américain. De son vrai nom Jarad Anthony Higgins, il produisait une musique à la frontière de la trap et de la pop, avec des textes à fleur de peau. Ruptures amoureuses, solitude, consommation frénétique de drogues de synthèse… Il était régulièrement qualifié d’« emo-rappeur ».



Une addiction à la codéine



Juice Wrld s’est fait un nom en 2017 avec « Lucid Dreams », un morceau qui reprend les célèbres notes de guitare de la chanson de Sting « Shape of my heart ». S’en sont suivies des collaborations avec des artistes comme Travis Scott, Young Thug ou Future. Cette année, il avait participé à la tournée internationale de l’immense star du RnB Nicki Minaj, avec deux dates en France.



Cet été, le rappeur s’était épanché publiquement sur sa toxicomanie. Promettant sur Twitter à sa petite amie et à ses fans, qu’il cesserait de consommer des drogues pharmaceutiques. « i[Fuck la Codéine, j’ai fini avec ça. Je t’aime et je tiens à faire savoir publiquement que ce n’est pas de la merde qui va niquer le vrai amour que j’ai trouvé […] La dépendance tue tout mais vous pouvez la vaincre]i», écrivait-il sur Twitter.