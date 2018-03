Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici USA: Mc Grégor et 50 cent se déclarent la « guerre» sur Instagram Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Mars 2018 à 16:19 | | 0 commentaire(s)|

Le champion irlandais de MMA, Conor Mc Gregor, et le rappeur méricain 50 cent, se sont une nouvelle fois déclarés la «guerre» sur les réseaux sociaux, précisément sur instagram. Tout est parti des deux vidéos que le rappeur a récemment posté sur son compte instagram.

Dans la première, 50 cent s’attaque à Conor Mc Gregor, à qui il reproche d’être un homme infidèle. Le rappeur américain accuse l’Irlandais dans ladite vidéo d’avoir trompé sa compagne, la rappeuse Rita Ora. Une vidéo qu’il a postée et supprimée quelques temps après.

Dans la deuxième vidéo, 50 Cent juge les performances de Mc Gregor dans le domaine de la Boxe. Pour 50 cent, le boxeur avait été uniquement créé pour permettre aux spectateurs de voir des boxeurs blancs triompher face à des boxeurs noirs. Une façon de se moquer de Mc Gregor après son combat perdu contre Floyd Mayweather, l’année dernière.

Des attaques auxquelles Conor Mc Gregor a décidé de repondre via un long message sur Instagram:

« Faire des affaires et prendre des offres ! Les rois reconnaissent les rois. (…) Je suis également très intéressé de voir cette liste des athlètes les mieux payés de cette année. J’ai maintenant surpassé @cristiano Ronaldo comme je lui ai dit que je le ferais en 2016. » avant de poursuivre: « Que quelqu’un tag 50 Cent dans ce post pour moi. Il m’a bloqué sur ce bloqueur instagram fou de 50 ans. Ahh, ne me bloque pas 50 gamin, j’aime quand même certaines de tes chansons. Les plus vieux hahah Le roi vous bénisse tous! @Burger King »

L’on se souvient que 50 Cent avait déjà déclaré qu’il serait prêt à se battre avec Conor McGregor dans la rue et se moquait de son poids en disant, « le mec ne pèse même pas 70 kilos ! ».

crédit photo: hypebeast

AUTEUR: Oscar Mbena



